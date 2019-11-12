Эстонский семейный банк вышел на рынок Германии и Австрии

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка. По словам исполнительного директора Holm Bank Рауно Клеттенберга, этим шагом банк стремится сделать более гибким привлечение денег и уменьшить зависимость исключительно от рынка Эстонии.

«Сегодня мы достаточно капитализировались на местных вкладах, однако хотим разнообразить свою базу капитала и быть уверенными в том, что сможем быстро отреагировать на растущие объемы кредитов. Именно поэтому мы заключили договор со сберегательной платформой Raisin, благодаря которой сможем быстро привлекать капитал с очень конкурентоспособными процентными ставками по вкладам, в том числе с крупных западноевропейских рынков», – пояснил исполнительный директор Holm Bank Рауно Клеттенберг.

По его словам, размещение вкладов в Holm Bank станет привлекательным решением для немецких и австрийских клиентов.

«Эстонское государство и Holm Bank имеют отличный рейтинг на платформе Raisin, что означает, что вкладчики доверяют нам. Мы предлагаем вкладчикам Германии и Австрии несколько более низкие процентные ставки по вкладам, чем в Эстонии», - добавил Клеттенберг.

По его словам, в октябре закончилась кампания, в рамках которой банк предлагал в Эстонии на все срочные вклады самую высокую процентную ставку на рынке – в размере 2,5%. В дальнейшем процентные ставки по вкладам дифференцированы в зависимости от периода. На долгосрочный вклад со сроком 5 лет Holm Bank по-прежнему предлагает процентную ставку 2,5%. Проценты для более коротких периодов депонирования хоть и немного ниже, однако по-прежнему значительно выше уровня, предлагаемого крупными банками Эстонии.

Holm Bank является первым кредитным учреждением в Эстонии, лицензию на деятельность которому выдал Европейский Центробанк. Поскольку Holm Bank является банком, то государство гарантирует возмещение вкладов вместе с процентами в размере до 100 000 евро на одного вкладчика.