Исследование: Эстония на 22-м месте по знанию английского языка среди стран Европы

По знанию английского Эстонию опережают, к примеру, Словакия, Болгария, Чехия, Греция, Венгрия и Румыния.

Наш ближайший сосед Финляндия получила седьмое место в рейтинге, Литва – 21-е, а Латвия — 32-е. Россия в мировом рейтинге оказалась на 48-м месте.

Первое место досталось жителям Нидерландов, за ними следуют скандинавы – Швеция, Норвегия и Дания. На пятом же месте оказалась далеко неевропейская страна — Сингапур. За ним следует Южно-Африканская Республика.

В конце рейтинга расположились государства Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Последнее, сотое место досталось Ливии.

И хотя 28-е место в мировом рейтинге может показаться низким результатом, соглаcно шкале EF, Эстония все равно входит в число стран с высоким знанием английского языка, а вот Латвия и ее 32-е место уже в шкале стран со средним знанием языка. Россия же, расположившаяся на 48-м месте, и вовсе в числе стран с низким знанием английского.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие более двух миллионов человек. Но сама фирма на своей странице отмечает, что присвоенный каждой стране индекс не дает полной картины, поскольку тесты прошли только те люди, которые были заинтересованы в изучении английского языка или те, кого интересовало определить свой уровень владения английским.

Также вопросы возникают после просмотра данных 2013 и 2015 годов, когда Эстония была на четвертом и седьмом местах.

Средний возраст тех, кто прошел онлайн-тест, составил 23 года. Большая часть респондентов была в возрасте ниже 40 лет. Чтобы результаты страны или региона учитывались, тест должны были пройти не менее 400 человек.