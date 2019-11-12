Слабовидящая автостопщица, защитник прав геев и другие необычные люди рассказали о себе жителям Силламяэ

Невыдуманные персонажи рассказывают о себе

В Силламяэ приехали “живые книги” и организаторы Живых библиотек не только из Эстонии, но также из России, Беларуси и Литвы. Общались с “читателями” они в силламяэском доме Центра профобразования Ида-Вирумаа. Здесь были убежденная соло-путешественница, девушка с расстройством психики, мать ребенка-инвалида, юрист, защищающий права геев и уклонистов от военной службы…

Надежда из Беларуси рассказала, как она путешествует автостопом. Надежда объехала уже больше 40 стран, в том числе такие далекие как Китай и Индия. И это при том, что у нее сложное заболевание глаз, ее зрение - лишь несколько процентов от нормы. Когда с друзьями, а когда и в одиночку она ловит попутные машины и перемещается из города в город. Она видит достопримечательности очень размыто, но почти отсутствующее зрение не останавливает ее.

Сафина из Таджикистана еще в школе увлеклась исламом. Отец-атеист говорил, что не понимает, как девушке может помочь в жизни то, что она бьется лбом о пол. Но Сафина продолжала молиться пять раз в день, соблюдала пост, учила суры из Корана. После школы она уехала учиться на архитектора в Петербург, ее религиозные убеждения столкнулись с реальностью большого города и начали меняться. Сейчас она уже не соблюдает обязательные ритуалы, не одевается, как мусульманка, не признает исламских священников... хотя продолжает верить. “Читателям” в Силламяэ она рассказывала историю этой сложной трансформации.

Чужая история помогает посмотреть на свои стереотипы

Организатор Живых библиотек в Санкт-Петербурге Борис Романов рассказал силламяэским “читателям”, что в большой городе возникает множество конфликтов между людьми, непохожими друг на друга. Чаще всего - на национальной почве.

“Этот формат позволяет задать вопрос своим собственным стереотипам, шаблонам, сказал Борис Романов. - Вот, например, говорят - мигранты. Кто такой мигрант на самом деле? Медиа транслируют нам образ какого-то грязного человека, который непрерывно молится Аллаху и готов нас поработить. На на самом деле, почему люди перемещаются по миру? Какая у них цель в жизни и вообще какие это люди?”

Организатор Живых библиотек Ксения Мельникова из Таллинна рассказала, что проект финансируется европейской программой Erasmus+. Живые библиотеки уже много раз проводились в Таллинне, но только этой весной впервые добрались до Нарвы и вот теперь - до Силламяэ.

“Человек рассказывает свою историю, - объясняет суть Живой библиотеки Ксения Мельникова. - Обычно это люди, в отношении которых есть какие-то предубеждения, стереотипы, это люди из групп, которые подвергаются давлению”.

По словам Ксении, найти людей на роль “живой книги” не так сложно, как кажется. В Таллинне в Живых библиотеках участвуют по 20-25 “книг”.