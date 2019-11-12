«Наполеона» Соколова, расчленившего студентку, проверят на причастность к другим преступлениям

«Следственные действия продолжаются, в том числе назначены необходимые экспертизы, допрашиваются лица из ближайшего окружения обвиняемого. Также специалисты уже допросили родителей убитой девушки», - говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация, что еще в 2008 году Соколов избил другую девушку, которая решила от него уйти. Она обращалась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, но этого так и не произошло.

63-летний доцент истфака СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября. Его достали из речки Мойка с рюкзаком, в котором были две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и до воскресенья находился в больнице.

Убитая 24-летняя Анастасия Ещенко была сожительницей Соколова. Она также училась в аспирантуре СПбГУ и была ученицей Соколова. В суде следователь уточнил, что девушка была убита четырьмя выстрелами. Для расправы педагог использовал обрез мелкокалиберной винтовки.

Соколов сказал в суде, что прожил с Анастасией в гражданском браке пять лет, представил ее своим друзьям как невесту, и в дальнейшем планировал жениться. «Мы друг друга любили очень сильно», - добавил он.