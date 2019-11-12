Картина дня: дыра в законе, Рейтельманн в ПАСЕ и находчивый мошенник

Дыра в законе: фирмы обвиняемых по "делу мафии" избежали суда благодаря хитрой уловке

На судебном процессе века по делу мафии фирмам Хуберта Хирва и Павла Гаммера Restopluss и Emerana удалось избежать обвинения. Госпрокуратура подозревала их в принадлежности к преступной организации. Для спасения фирм была использована неоднократно использовавшаяся ранее лазейка: предприятия были удалены из регистра. Читайте далее...

Обзор цен. Разумно ли еще ездить за алкоголем за границу?

Для обуздания приграничной торговли с 1 июля этого года в Эстонии на 26 процентов снизили акциз на алкоголь. Чтобы посмотреть, насколько сильно такой шаг повлиял на ситуацию, журналисты газеты Sakala сравнили цены на алкогольные напитки в Эстонии, Латвии и Литве. Читать далее...

Галерея: Citybee выведет на улицы Таллинна первые гибридные автомобили с коробкой-автоматом

Сегодня автодилер Amserv передал компании Citybee 15 гибридных автомобилей Toyota Corolla, благодаря чему предназначенный для краткосрочной аренды автопарк впервые пополнится автомобилями с автоматической коробкой передач. Читать далее...

Известный скандальными высказываниями Урмас Рейтельманн избран членом ПАСЕ

Урмас Рейтельманн (EKRE) назначен членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Читать далее...

Кальюлайд: любой думающий человек понимает, что отправление Рейтельманна в ПАСЕ – это абсурд

Раймонд Кальюлайд, выступая сегодня в Рийгикогу, подчеркнул, что голосование по вопросу включения Урмаса Рейтельманна в делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на самом деле не столько касается личности Урмаса Рейтельманна, сколько характеризует участников голосования, их ценности и убеждения. Читать далее...

Эксперт: пенсионная реформа полностью перечеркнет инвестиции в Эстонию

До объявления планов по пенсионной реформе II ступень представляла собой долгосрочную инвестицию с довольно точно прогнозируемыми денежными потоками, что позволяло инвестировать эти деньги в менее ликвидные, но с более высокой ожидаемой доходностью ценные бумаги. Читать далее...

Мошенник вскружил женщинам голову и обобрал до нитки

Вируский уездный суд отправил в тюрьму отъявленного мошенника, который предлагал женщинам любовные отношения и обворовывал их до нитки. Читать далее...

Ратас продолжит работать в правительстве EKRE

Ради сохранения правительства премьер-министр Ратас отказался от ультиматума, выдвинутого EKRE. Разгоревшийся вокруг министр сельской жизни Марта Ярвика скандал, связанный с доверием, вчера перерос в правительственный кризис. Читать далее...

Автомобили в Эстонии угоняют в четыре раза реже, чем в среднем по Европе