Фото: эстонские пограничники обнаружили на средиземноморском острове полную лодку беженцев

Патрулирующие Средиземное море в рамках совместной операции ЕС эстонские пограничники в понедельник обнаружили среди скал на острове Калимнос в Греции 24 человек, которые, вероятно, прибыли туда на лодке из Турции, пишет Postimees.
По словам Иво Утсара, главы бюро погранохраны Пыхьяской префектуры, люди прибыли на резиновой лодке. Семеро из 24 обнаруженных беженцев - дети.
Эстонский пограничный патрульный катер М-15 забрал всех людей, найденных на скалах, и доставил их в порт острова Калимнос. Никто из них не нуждался в медицинской помощи, сообщил Утсар в Твиттере.
Ранее эстонские пограничники также обнаружили группу беженцев на острове Калимнос у побережья Турции 3 ноября. Тогда среди скал было 38 человек, пятеро из которых были детьми.
Три офицера Таллиннского кордона и один офицер Нарвского кордона приступили к работе в Греции 1 ноября и пробудут там не менее трех месяцев. В Греции эстонцы работают под контролем местной береговой охраны и несут ответственность за охрану морской границы Европейского Союза между Грецией и Турцией.