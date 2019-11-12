Фото: эстонские пограничники обнаружили на средиземноморском острове полную лодку беженцев

По словам Иво Утсара, главы бюро погранохраны Пыхьяской префектуры, люди прибыли на резиновой лодке. Семеро из 24 обнаруженных беженцев - дети.

Эстонский пограничный патрульный катер М-15 забрал всех людей, найденных на скалах, и доставил их в порт острова Калимнос. Никто из них не нуждался в медицинской помощи, сообщил Утсар в Твиттере.

Ранее эстонские пограничники также обнаружили группу беженцев на острове Калимнос у побережья Турции 3 ноября. Тогда среди скал было 38 человек, пятеро из которых были детьми.