Город ремонтирует детские сады

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город в последние годы построил несколько новых детских садов и привел в порядок помещения других, но многие детские сады все еще нуждаются в основательном ремонте. «Если в последнее десятилетие наша работа была сосредоточена на создании дополнительных мест в детских садах и строительстве новых зданий, то теперь город поставил целью привести в порядок все устаревшие здания. Детский сад Мянникяби стал одним из первых участников этого крупного проекта. Лишь в следующем году на ремонт и реновацию дошкольных учреждений запланировано выделить около 11,6 миллиона евро», – сказал Белобровцев.

Старое здание детского сада Мянникяби было открыто в 1967 году под номером 118. К моменту проведения реконструкции здание было настолько амортизировано, что оказалось целесообразным снести его до несущих конструкций. Подвалы в ходе работ были углублены, там установили технические системы. Для обеспечения отвечающего требованиям внутреннего климата, внешние стены здания и крыша утеплены. Также построена современная экономная вентиляционная система с возвратом тепла, в которой при помощи специальных датчиков отслеживается уровень CO2 и автоматика позволяет персоналу управлять системами с помощью компьютера.

В детском саду построены спортивный и музыкальный залы со звукоизоляцией, которые при необходимости можно объединить. Пол приспособлен для занятий спортом, он поглощает звук, влагостойкий и удобный. Сейчас в детском саду открыто девять групп для 162 детей (1 группа детского сада, 4 ясельных и 4 особых), а в следующем году откроется и десятая группа. В общей сложности в обновленном детском саду будет 180 мест.

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс поздравил работников, родителей и детей с открытием детского сада: «Во время ремонта детский сад работал в шести разных местах, и какими хорошими они не были бы, все мы знаем, что свой дом – это свой дом. А теперь это красивый, хорошо построенный предприятием Paide MEK дом».

Директор детского сада Айно Каллавус рассказала, что оформление помещений очень нравится детям и родителям. «Самое большое изменение в сравнении со старым зданием – это то, что теперь у нас тепло», - сказала Каллавус.