«Теперь он Нелегалкин»: шоумен стал временным лидером оппозиции после острых шуток про Путина

Пользователи соцсетей просматривают выложенные в YouTube видео с последних концертов Галкина в разных городах России - Новосибирске, Омcке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Кирове, Брянске, Орле, Белгороде... За последние дни эти видеоролики посмотрели более 2 млн человек.

На своих выступлениях Галкин активно шутит про внешнюю и внутреннюю политику президента РФ Владимира Путина и его правительства, про цензуру на федеральных каналах, язвительно отзывается о нынешних пропагандистах, оккупировавших «украинской темой» прайм-тайм российских государственных телеканалов.

- «Нам все время рассказывают про Украину... Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь».

- «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Но я их понимаю, - знаете, у нас сейчас обстановка такая, слооожная... А когда она у нас была простая...»

- «Владимир Владимирович - молодец, уже 20 лет у власти. Уже Брежнева обогнал... У нас многие даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется „Путин“».

- «Нам никогда из рабства этого не вылезти: при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь, немного пошатались при Ельцине, и опять обрели очередного царя».

- «У Путина такой опыт! Он знает, как дороги проложить, и чё когда пенсионерам надо... Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить».

- «Запад наложил на нас санкции. А наше правительство в борьбе с проклятым Западом тоже наложило санкции, причем тоже на нас...».

- «Нас вообще слишком много, чтобы наше правительство чувствовало себя спокойно. Будь нас миллиона два, а так мы - обуза».

- «Вот если бы наш Путин хотя бы раз вышел на дебаты, хотя бы сам против себя: с левой трибуны сказал, потом перебежал на правую трибуну - возразил, перебежал на левую... И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит - то одному Путину улыбнется, то другого похвалит...»

- «Путину скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, пенсии не те... А он другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: „А как нам дальше жить?“. Потерпите, затяните поясок: кто - на поясе, кто - на шее...»

- «Вот он ездил по стране на своей этой желтой машине... А что он там видел? Перед ним дорогу разматывали, а за ним сматывали...»

- «Когда поняли, что Грудинин - не та лошадка, сразу по всем СМИ: „У него счета в швейцарском банке!“ Особенно депутаты возмущались - они расстроились, что не только у них там счета...»

- «Ну, Навальный, какой он „оппозиция“? Все время сидит. Его и не видно».