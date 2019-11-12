«Теперь он Нелегалкин»: шоумен стал временным лидером оппозиции после острых шуток в адрес Путина

Шоумен, юморист, пародист и ведущий федерального «Первого канала» Максим Галкин стал на время новым героем Рунета и лидером оппозиции из-за своих последних выступлений на публике, пишет NEWSru.
Пользователи соцсетей просматривают выложенные в YouTube видео с последних концертов Галкина в разных городах России - Новосибирске, Омcке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Кирове, Брянске, Орле, Белгороде... За последние дни эти видеоролики посмотрели более 2 млн человек.
На своих выступлениях Галкин активно шутит о внешней и внутренней политике президента РФ Владимира Путина и его правительства, про цензуру на федеральных каналах, язвительно отзывается о нынешних пропагандистах, оккупировавших «украинской темой» прайм-тайм российских государственных телеканалов.
- «Нам все время рассказывают про Украину... Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь».
- «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Но я их понимаю, - знаете, у нас сейчас обстановка такая, слооожная... А когда она у нас была простая...»
- «Владимир Владимирович - молодец, уже 20 лет у власти. Уже Брежнева обогнал... У нас многие даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется „Путин“».
- «Нам никогда из рабства этого не вылезти: при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь, немного пошатались при Ельцине, и опять обрели очередного царя».
- «У Путина такой опыт! Он знает, как дороги проложить, и чё когда пенсионерам надо... Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить».
- «Запад наложил на нас санкции. А наше правительство в борьбе с проклятым Западом тоже наложило санкции, причем тоже на нас...».
- «Нас вообще слишком много, чтобы наше правительство чувствовало себя спокойно. Будь нас миллиона два, а так мы - обуза».
- «Вот если бы наш Путин хотя бы раз вышел на дебаты, хотя бы сам против себя: с левой трибуны сказал, потом перебежал на правую трибуну - возразил, перебежал на левую... И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит - то одному Путину улыбнется, то другого похвалит...»
- «Путину скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, пенсии не те... А он другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: „А как нам дальше жить?“. Потерпите, затяните поясок: кто - на поясе, кто - на шее...»
- «Вот он ездил по стране на своей этой желтой машине... А что он там видел? Перед ним дорогу разматывали, а за ним сматывали...»
- «Когда поняли, что Грудинин - не та лошадка, сразу по всем СМИ: „У него счета в швейцарском банке!“ Особенно депутаты возмущались - они расстроились, что не только у них там счета...»
- «Ну, Навальный, какой он „оппозиция“? Все время сидит. Его и не видно».
Забавно, что в итоге Стенд апером с самыми большими яйцами оказался Максим Галкин)— Филин (@Filin_Roman) 11 ноября 2019 г.
Дела у деда совсем никудышные, коль над ним начал потешаться даже Галкин и Уральские пельмени.— Пришелец - прораб (@Soarer0805) 11 ноября 2019 г.
- Здравствуйте, что случилось?— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 ноября 2019 г.
- Телевизор сломался
- Что именно?
- Ловит только новости про Украину, куда ни переключу
- Ааа, батенька, это не телевизор сломался, это в Останкино глобальная поломка pic.twitter.com/8QqAF0e2Uf
Грядут большие перемены? Галкин, «пушистый» Третьяков в стиле Навального, похоже, эти «смельчаки» что-то знают. pic.twitter.com/MsGL5GXA1V— Николай Громов (@Gromimolniya49) 12 ноября 2019 г.
Лидер оппозиции с супругой#cococo #галкин #навальный pic.twitter.com/JCEob0Finz— CoCoCo CHANNEL (@cococo_channel) 11 ноября 2019 г.
Максим Галкин определенно готовится или к смене власти, или к смене страны:https://t.co/KSXEeOLSAB— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 ноября 2019 г.
Максим Галкин определенно готовится или к смене власти, или к смене страны:https://t.co/KSXEeOLSAB— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 ноября 2019 г.
Соловьев жёстко осадил Галкина четко доказав ему что советской цензуры больше нет и каждый может хвалить власть тем образом, который считает наиболее приемлемым— Кривда (@nuclrear_dance) 10 ноября 2019 г.
Шейнин, Соловьев и Киселев ответили Галкину, что на российском ТВ нет цензуры. Как в старом анекдоте времен СССР - у нас тоже можно выйти на площадь и сколько угодно ругать американского президента.— Дмитpий Aгpaнoвcкий (@DAgranovskiy) 10 ноября 2019 г.
Вам не кажется странным, что после слов Галкина о цензуре на федеральных каналах, громче всех кричать об отсутствии этой цензуры стали именно видные пропагандоны? Причём так дружно кричат, глотки надрывают... такое ощущение, что за спиной у них стоит сурков с дубиной.— FreedomSpace (@frsp123) 10 ноября 2019 г.
А что, Галкин, действительно, удачно выступил! И, самое главное, обратите внимание на реакцию зала - смех и аплодисменты! А вовсе не гул или свист... То есть, народ-то у нас всё прекрасно понимает https://t.co/nsqy4Y74wX— Владислав Наганов (@naganoff_ru) 10 ноября 2019 г.