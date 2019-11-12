Фото: полиция отметила 101-ю годовщину купанием в ледяной воде

Сегодня в полдень полицейские Лыунаской префектуры вместе с тартускими любителями зимнего купания лично проверили температуру воды в реке Эмайыги, спустившись в нее в районе Лодьякоя и проплыв 101 метр.
Нырять с берега в ледяную воду зимних купальщиков вдохновила песня группы Karavan «Pärlipüüdja» («Ловец жемчуга»).
Одна из любительниц зимнего плавания, работник полиции Ульви Юкк сказала, что вчерашняя солнечная погода была редкостью. Юкк напомнила, что раньше в этот же день приходилось очищать для зимних пловцов реку от льда.
Юкк не смогла точно сказать, началась ли традиция зимнего купания в 1995 или 1996 году, но известно, что каждый год к дистанции прибавляется один метр.
Нынешняя дистанция в 101 метр соответствует 101-й годовщине образования эстонской полиции.