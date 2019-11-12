Три фирмы по прокату автомобилей лишились выданных в аренду машин

Согласно поступившей в полицию информации, 16 сентября в двух столичных фирмах по прокату автомобилей были арендованы два автомобиля Toyota Corolla. 14 октября в третьем предприятии был взят в аренду автомобиль Toyota Prius. Общая стоимость автомобилей составляет более 30 000 евро.

"Во всех трех случаях были заключены договоры о краткосрочной аренде. Предприятиям к обговоренному сроку автомобили возвращены не были и с клиентами было невозможно связаться, поэтому предприятия обратились в полицию", – сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо.

"Во всех трех случаях клиенты предоставляли водительские права и паспорта граждан Украины. Были ли это настоящие документы, сейчас проверяется в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран", – добавил подполковник полиции Юхан Оясоо.

Автомобили взяли в аренду трое разных мужчин в возрасте 35-40 лет, они говорили по-русски и в представительство фирм за машинами приходили в одиночку. В двух случаях прокат оплатили наличными, в одном случае – банковской картой.

"Фирма всегда может отказать в выдаче автомобиля, если сотрудник не уверен, что перед ним благонадежный клиент. Если есть подозрение, что фирме предоставляют поддельный паспорт или права, следует связаться с полицией. Если в машине есть GPS-устройством, которое показывает, что автомобиль движется к границе, а выезд за пределы Эстонии договором не предусмотрен, об этом также надо сообщить полиции", – советует полицейский.