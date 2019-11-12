Ремонт затянулся на полгода: Аувереская электростанция снова начнет работу в конце этой недели

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что во вторник министр финансов Мартин Хельме, представляющий на общем собрании концерн Eesti Energia, встретился в Аувере с руководством концерна, представителями профсоюзов и компании-строителя станции General Electric.

«На встрече представители генподрядчика — компании General Electric подтвердили нам, что работы по ремонту и обслуживанию объекта завершены и уже в конце этой недели станция возобновит работу», - сказал Хельме.

«С точки зрения энергетической безопасности Аувереская станция имеет важное значение, поскольку способна производить электричество из сланца и восстанавливаемых источников энергии в объеме, покрывающем более четверти электропотребления всей Эстонии вне зависимости от того, светит ли сегодня солнце или дует ветер», - добавил министр.

В середине мая станция в Аувере на Северо-Востоке Эстонии прекратила работу из-за дефекта внешнего теплообменника и с тех пор проработала чуть больше недели. В середине июля планировалось, что к началу сентября дефекты устранят и после этого станция вновь заработает.

«Действительно, степень надежности Аувереской станции оказалась не на том уровне, который предусмотрен нашими гарантийными условиями. Она оказалась существенно ниже и на сегодня наш договор и гарантийный период подразумевают, что все эти недоделки должны быть устранены за счет поставщика, то есть, General Electric, а сверхплановые остановки должны быть компенсированы», - сообщил глава Eesti Energia Хандо Суттер в конце июля.

Принадлежащая дочернему предприятию Eesti Energia - Enefit Energiatootmine электростанция в Аувере в середине мая из-за протечки внешнего теплообменника была остановлена, поломку устранили к 21 июня.

Затем станция поработала до вечера 28 июня и после этого была переведена в запланированный резерв, поскольку в условиях высокой стоимости квоты на углекислый газ и низкой рыночной стоимости электроэнергии поддерживать ее работу не было прибыльно.