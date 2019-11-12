Михаил Лотман: почему при голосовании за Урмаса Рейтельманна я нажал на «желтый»?

Кроме того, у меня спрашивают, почему в комиссии я Рейтельманна поддержал, а в Рийгикогу нет, приводит слова Лотмана Postimees.

Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что быстрое назначение Рейтельманна в состав делегации в ПАСЭ, или его не назначение излишне раздуто, особенно, если вспомнить, что неделю назад было принято еще более важное и рискованное решение: Оудекки Лоуне назначили руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО, что, однако, горячего сопротивления не вызвало.

Но, прежде всего, об Урмасе Рейтельманне. Напомню, что, во-первых, Урмас Рейтельманн идет в состав делегации в ПАСЕ вместо Яака Мадисона, чье назначение в свое время почему-то острых эмоций не вызвало. Намного ли выбор Рейтельманна хуже Мадисона? По мне, так речь идет об абсолютно эквивалентной замене.

Во-вторых, делегация ПАСЕ представляет парламент Эстонии, каждый член делегации представляет в ПАСЕ свою фракцию, а фракция EKRE неоднократно заверяла, что именно Урмас Рейтельманн лучше всего подходит, чтобы представлять партию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В-третьих, комиссия по иностранным делам вызвала Урмаса Рейтельмана на заседание, где он заверил: 1) свои высказывания он сделал давно и извинился за это; 2) он основательно подготовлен для работы в делегации; 3) он мотивирован для этой работы.

Исходя из этого, я поддержал в комиссии решение направить назначение или не назначение Рейтельманна в делегацию для голосования в большом зале парламента.

Однако вскоре выяснилось, что: 1) не было тех извинений, о которых Рейтельманн говорил в комиссии; 2) ПАСЕ, по его мнению, это бессмысленное место; 3) ему все равно, войдет он с состав делегации, или нет. Исходя из этих обстоятельств, я больше не стал его поддерживать и воздержался. Но почему я нажал на желтый, а не на красный?

Теперь перейду к назначению Оудекки Лооне. И делегация Парламентской ассамблеи НАТО представляет Рийгикогу, а согласно договоренности место руководителя этой делегации принадлежит Центристской партии. Центристская партия решила, что именно Оудекки Лооне – это ее лучший выбор для этой работы. Я согласиться с этим не смог, потому что позиции Оудекки Лооне в данной сфере деятельности не согласуются с основными направлениями внешней политики Эстонии.

В комиссии по иностранным делам Лооне сказала, что в Эстонии много людей, которые, как и она сама, критически относятся к деятельности НАТО. С этим можно согласиться, и был бы разговор с простым членом делегации, в интересах плюрализма мнений можно было бы согласиться и с тем, что Лооне стала бы простым членом делегации. Но нельзя позволять, чтобы человек с такими взглядами становился руководителем делегации. Поэтому я нажал на красный.