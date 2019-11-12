Полиция просит помощи очевидцев аварии

Пярнуский полицейский участок просит помощи свидетелей в выяснении обстоятельств аварии, произошедшей сегодня в 7:48 на перекрестке улиц Вооримехе и Яани в Пярну, передает Pärnu Postimees.
По первоначальным данным, один из автомобилей проигнорировал сигнал уступить дорогу и произошло столкновение двух автомобилей. Люди в ходе аварии не пострадали.
Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят связаться с полицейским Пярнуского участка по телефону 509 9531 или по-эмейлу aivo.lynekund@politsei.ee.
Также полиция просит выйти на связь водителя участвовавшего в аварии белого автомобиля, уехавшего с места происшествия.