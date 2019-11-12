Полиция просит помощи очевидцев аварии

По первоначальным данным, один из автомобилей проигнорировал сигнал уступить дорогу и произошло столкновение двух автомобилей. Люди в ходе аварии не пострадали.

Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят связаться с полицейским Пярнуского участка по телефону 509 9531 или по-эмейлу aivo.lynekund@politsei.ee.