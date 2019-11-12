Комиссия Рийгикогу обсудила предложение о реформе конопли

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что употребление наркотиков по-прежнему является в Эстонии серьезной проблемой. Каждый год от передозировки в среднем умирает 120 человек. «В целом, конопля считается сравнительно безопасным наркотиком. В то же время, она может привести к психическим проблемам у людей, которые имеют соответствующую предрасположенность, или к усугублению проблем, если они уже имеются, – сказал Мёльдер. – В любом случае государство, которое легализует коноплю, должно быть в состоянии предложить социальные гарантии для лечения от зависимости и сопутствующих ей психиатрических проблем. К сожалению, на данный момент таких возможностей у Эстонии нет. В то же время, я поддерживаю дискуссию о доступности в Эстонии медицинской марихуаны, чтобы при необходимости врачи не боялись чаще применять этот препарат».