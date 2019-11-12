Комиссия по экономике сделала следующий шаг для привлечения торговых судов под эстонский флаг

Законопроект внесет уточнения в специальный режим для подоходного налога, действующий для предприятий сектора судоходства, и приведет его в соответствие с правилами государственной помощи ЕС. Специальный режим для подоходного налога был создан Рийгикогу 13 февраля этого года с принятием соответствующего закона. Для его вступления в силу необходимо разрешение Европейской комиссии на оказание государственной помощи. Закон установил нулевую ставку подоходного налога при выплате зарплаты персоналу торговых судов и пассажирских судов, осуществляющих международные перевозки за пределы Европейского союза.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, поправки к закону приведут законодательство Эстонии в полное соответствие с требованиями ЕС по оказанию государственной помощи в мореходстве. Это также необходимо для того, чтобы мог вступить в силу принятый в начале года Закон о внесении изменений в Закон о праве плавания судов под государственным флагом и о судовых реестрах и Закон о подоходном налоге и, в связи с этим, в другие законы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы повысить число судов, ходящих под эстонским флагом. Это позволит улучшить международный имидж Эстонии как морского и судоходного государства. Благодаря этому, в свою очередь, увеличится количество рабочих мест в секторе мореходства и вырастет трудовая занятость в секторе наземной инфраструктуры. Повысятся и поступления в государственный бюджет», – сказал Сестер.

По словам члена комиссии по экономике Аннели Аккерманн, поправки создают условия для того, чтобы судовладельцы вновь подняли на мачтах своих кораблей сине-черно-белые флаги. «До сегодняшнего дня сектор мореходства в Эстонии облагался таким количеством налогов, что для того, чтобы удержаться в международной конкуренции, в 2014 году последнее ходившее под эстонским флагом торговое судно сменило этот флаг на более конкурентоспособный. Благодаря поправкам как эстонские, так и иностранные судовладельцы смогут перевести свои суда под эстонский флаг, – сказала Аккерманн. – Международные исследования показали, что одно рабочее место на море создает три рабочих места на суше. Со вступлением этих законопроектов в силу мы в течение семи лет сможем пополнить государственную казну Эстонии на 90 миллионов евро», – добавила она.

Согласно прогнозам, к 2025 году поправки позволят привлечь под эстонский флаг сотни крупных морских судов.