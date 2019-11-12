Проблемы с автобусом, туалетом и ночевками: жительница Эстонии пришла в ужас от автобусного тура в Грузию

Комментируя остальную критику в адрес автобуса в качестве причин Мянни назвал местные условия: в 30-градусную жару от кондиционеров нет особой пользы, в остальном же они работали, как следует. В любом случая в ходе поездки проверяли систему охлаждения, что заняло время и из-за чего один раз к месту ночевки приехали позже, чем ожидалось.

Туалет же засорил кто-то из клиентов, бросавший бумагу туда, куда не следовало. Проблему разрешили вечером того же дня, когда группу разместили на ночевку, поскольку в России, по словам Мянни, нет специальных мест для опорожнения автобусных туалетов у автомагистралей или на заправках.

Неразбериха с программой

По словам Мянни, длительные процедуры в пунктах пересечения границы не были организованы туроператором и стали для всех неприятным сюрпризом. Что касается ситуации с осмотром достопримечательностей, то здесь получается слово одного человека против слова другого. Манни писал Postimees, что очень мало достопримечательностей (пещерный город Уплисцихе, Большой театр Москвы с Театральной площадью, некоторые небольшие деревни) не посмотрели. «Мы бы хотели, чтобы вы поверили и нам, если гид описывает, например, второй день поездки, когда увидели и посетили больше, чем было предусмотрено программой (как могут убедиться все 74 других клиента, кроме двух женщин, за одну из которых пишет мужчина, в поездке не участвовавший)», - прокомментировал Мянни.

Однако в посте было написано, что маршрут не был составлен надлежащим образом, и почти половину достопримечательностей, обещанных во время бронирования поездки, не посмотрели. В критическом посте Хендриксон также спросила, почему туристическая компания требует деньги за месяц до отъезда, но за три дня до него программа может измениться.

Мянни пояснил, что это замечание касалось ситуации на границе между Абхазией и Грузией, которая привела к изменениям в маршруте и стала для них неприятным сюрпризом. Мянни признал, что со стороны туристической компании было ошибкой то, что работа пункта пересечения границы не проверялась каждый месяц. Однако он сказал, что перед отъездом Viru Reisid не получила отрицательных отзывов от клиентов об изменениях в программе, которые были фактически объявлены пассажирам за три дня до старта.

Комментарий Департамента защиты прав потребителей и технического надзора

Руководитель отдела туристической сферы TTJA Мерли Сийтан сказала, что туроператор несет ответственность перед пассажиром за выполнение контракта, поэтому задача туроператора заключается в обеспечении того, чтобы все обещанные туристические услуги предоставлялись путешественнику.

«Если туроператоры сталкиваются с трудностями или препятствиями в организации поездок и туров, которые являются частью маршрута, программа, как правило, будет скорректирована таким образом, чтобы во время поездки были предоставлены все первоначально обещанные или замещающие услуги. Однако, если услуга не предоставляется пассажиру или не заменяется другой эквивалентной услугой, что приводит к снижению стоимости поездки, пассажир имеет снизить плату за поездку. Степень снижения платы за поездку будет зависеть от стоимости не оказанных услуг», - пояснила Сийтан. В случае необходимости туроператор должен доказать, что туристические услуги оказывались. Для этого туроператор может использовать, например, показания гидов, водителей автобусов или других путешественников.

Пассажир не имеет права на компенсацию, если туроператор может доказать, что причина была в:

пассажирах;

⦁ третьей стороне, не связанной с предоставлением туристических услуг, включенных в пакетный договор о поездке, то есть этого нельзя предвидеть или избежать;

⦁ неизбежных и чрезвычайных обстоятельствах.