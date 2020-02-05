«Красная секунда»: как правильно ездить по тротуарам и велодорожкам

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен движению по велодорожкам, а также велосипедно-пешеходным дорожкам, на которых участники движения постоянно сталкиваются с разными проблемами.
С наступление хорошей погоды движение на тротуарах и велосипедных дорожках ощутимо возрастает. Пешеходы и велосипедисты вынуждены делить дорожку с людьми, едущими на роликах, электросамокатах и гироскутерах. Нередко между участниками движения возникают недопонимания, а периодически происходят и ДТП. Кто и по какой части дороги должен ездить? Что делать, если на пути оказался еще и робот?
Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee!