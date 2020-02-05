«Красная секунда»: как правильно ездить по тротуарам и велодорожкам

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен движению по велодорожкам, а также велосипедно-пешеходным дорожкам, на которых участники движения постоянно сталкиваются с разными проблемами.

С наступление хорошей погоды движение на тротуарах и велосипедных дорожках ощутимо возрастает. Пешеходы и велосипедисты вынуждены делить дорожку с людьми, едущими на роликах, электросамокатах и гироскутерах. Нередко между участниками движения возникают недопонимания, а периодически происходят и ДТП. Кто и по какой части дороги должен ездить? Что делать, если на пути оказался еще и робот?