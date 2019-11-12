Кризис в правительстве: Ратас просит госсекретаря провести расследование

На месте премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр образования Майлис Репс (Центристская партия), лидер EKRE и министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме (EKRE), председатель «Отечества» (Isamaa ) Хелир-Валдор Сеэдер и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу «Отечества».

Премьер-министр Юри Ратас решил попросить госсекретаря провести расследование произошедшего в Министерстве сельской жизни, до тех пор министр сельской жизни Март Ярвик будет оставаться на своем посту.

«Дождемся результатов расследования, это займет неделю или десять дней, и тогда будет окончательный ответ. Сегодня решения для этой сложной ситуации нет», — сказал Ратас журналистам во вторник вечером.

«Положение, разумеется, по-прежнему сложное, доверие между членами правительства — это важно», — сказал Ратас.

«Я сказал партнерам по коалиции, что этот вопрос требует очень однозначного решения, и я дам госсекретарю задание выяснить связанные с министром сельской жизни Мартом Ярвиком и его советником обстоятельства, которые касаются PRIA и VTA. Нужно изучить предоставление полномочий, нужно изучить конфликт интересов, нужно изучить, какими были месседжи министра в связи с листерией — говорил ли он правду или лгал», — сказал Ратас.

Во вторник вечером лидеры коалиционных партий собрались для обсуждения скандалов, связанных с министром сельской жизни Мартом Ярвиком.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, он не видит причин для отставки Ярвика. По оценке Хельме, нет ни фактов, ни обвинения. На вопрос о том, как восстановить рабочий мир в правительства, он ответил, что сегодня это обсудят.

Премьер-министр Юри Ратас встречался с министром сельской жизни Мартом Ярвиком вчера. По словам Ратаса, встреча ответов не дала и уровень доверия не повысила. Останется ли Ярвик на посту? «Это следует обсуждать в ближайшие дни с коалиционными партнерами и внутри партии», — сказал он.