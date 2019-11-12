Кризисное собрание правительства: как восстановить рабочий мир?

Лидеры коалиционных партий собрались сегодня вечером в доме Стенбока, чтобы обсудить скандал, разгоревшийся вокруг министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE), передает Postimees.
На месте премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр образования Майлис Репс (Центристская партия), лидер EKRE и министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме (EKRE), председатель "Отечества" (Isamaa ) Хелир-Валдор Сеэдер и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу "Отечество".
По словам министра внутренних дел Марта Хельме, он не видит причин для отставки Ярвика. По оценке Хельме, нет ни фактов, ни обвинения. На вопрос о том, как восстановить рабочий мир в правительства, он ответил, что сегодня это обсудят.
Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня ERR в Раквере, что он работает над сохранением правительства. На вопрос репортера о том, как он оценивает текущую ситуацию в коалиции, Ратас ответил: «Сложная».
Премьер-министр Юри Ратас встречался с министром сельской жизни Мартом Ярвиком вчера. По словам Ратаса, встреча ответов не дала и уровень доверия не повысила. Останется ли Ярвик на посту? «Это следует обсуждать в ближайшие дни с коалиционными партнерами и внутри партии», - сказал он.
По оценке самого Ярвика, премьер-министр получил на все вопросы очень конкретные ответы. «У меня была с собой пачка документов с конкретными фактами и подтверждающими материалами. Юри сказал, что они ему не нужны, когда предложил их ему в доказательство моих слов. Было так», - написал Ярвик в соцсетях.