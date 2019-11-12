Каллас: Аэг заявил, что прокуратура не является политически предвзятой

Председатель Партии реформ Кая Каллас написала в социальных сетях, что во вторник фракция встретилась с Аэгом и что, по его словам, у него нет ни одного доказательства, чтобы прокуратура проводила политически предвзятые процессы.

«Таким образом, заявления министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме не соответствуют истине. В том, что касается [министра сельской жизни Марта] Ярвика, нам стало ясно, что он хотел помешать государству добиться компенсации ущерба и что он защищал частные интересы в ущерб государственным. Это не повысило уровень доверия к Марту Ярвику или обоим Хельме. Или, цитируя Юри Ратаса: «Ситуация с недоверием изменилась в худшую сторону», - написала Кая Каллас.

Каллас добавила, что оппозиция продолжает процесс выражения недоверия Марту Ярвику, а после этого следует заставить выйти из правительства за нападки на правовое государство и ложь и Марта и Мартина Хельме.

В субботу Март Хельме опубликовал на портале партии Uued uudised видеообращение, в котором обвинил в кризисе доверия к министру сельской жизни Марту Ярвику оппозицию, прессу и прокуратуру, которую он обвинил в выполнении политического заказа.