Это был бум или не бум? Покупатели не теряют оптимизма

«На рынке рабочей силы все хорошо, с заработной платой просто отлично – она растет, потребители уверены в своих возможностях, кредиты доступны, процентные ставки по-прежнему низки. Все это вместе взятое оказывает влияние на цену жилой недвижимости», - говорит аналитик Arco Vara Михкель Элисте.

Только в Таллинне количество предложений на порталах недвижимости за год сократилось почти на 25 процентов. В Пыхья-Таллинне эти показатели ниже на целых 40 процентов.

«Несмотря на уменьшение роста мировой экономики и ухудшение стабильности предпринимательства в Эстонии, покупатели недвижимости, совершая сделку купли-продажи, похоже, пока не задумываются о возможности черного сценария», - признает Элисте.

По словам аналитика, собственники недвижимости ожидают падения цен, но их не пугает плохая рыночная ситуация. «Чем больше времени прошло с момента предыдущего кризиса, тем меньше об этом задумываются», - говорит он.