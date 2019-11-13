Это был бум или не бум? Покупатели не теряют оптимизма

Несмотря на уменьшение предложений о покупке недвижимости, не заметно, чтобы покупатели расстраивались, пишет Postimees.
«На рынке рабочей силы все хорошо, с заработной платой просто отлично – она растет, потребители уверены в своих возможностях, кредиты доступны, процентные ставки по-прежнему низки. Все это вместе взятое оказывает влияние на цену жилой недвижимости», - говорит аналитик Arco Vara Михкель Элисте.
Только в Таллинне количество предложений на порталах недвижимости за год сократилось почти на 25 процентов. В Пыхья-Таллинне эти показатели ниже на целых 40 процентов.
«Несмотря на уменьшение роста мировой экономики и ухудшение стабильности предпринимательства в Эстонии, покупатели недвижимости, совершая сделку купли-продажи, похоже, пока не задумываются о возможности черного сценария», - признает Элисте.
По словам аналитика, собственники недвижимости ожидают падения цен, но их не пугает плохая рыночная ситуация. «Чем больше времени прошло с момента предыдущего кризиса, тем меньше об этом задумываются», - говорит он.
По словам Элисте, это отчасти связано с тем, что сегодняшних покупателей, которые в основном находятся в возрасте 28-32 лет, не затронули события на рынках недвижимости, труда и финансов в период с 2008 по 2010 год.