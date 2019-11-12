Родильное отделение Пыльваской больницы закроется

Собрание совета длилось четыре часа. Обсуждалось ходатайство о дополнительном финансировании. Это позволило бы не закрывать родительное отделение больницы в декабре этого года, как планировалось.

Заведующий связанными с ведением хозяйства вопросами Клиники ТУ и председатель совета Пыльваской больницы Марек Сеэр сказал, что совет из шести человек во время голосования разделился на трое против трех, таким образом решающим стал голос председателя совета. В совет входят три клиники и три местных представителя. «Решения о родильном отделении уже были приняты Пыльваским советом и больницей. Сегодня совет решил, что ради жизнеспособности больницы услуги по помощи при родах будут преобразованы. Это включает в себя планы по созданию первого в Южной Эстонии акушерского центра и модернизации отделения неотложной помощи», - сказал Сеэр.

Для двух последних совет решил запросить у правительства 375 000 евро.

«Создание акушерского центра будет означать обучение акушерок и их большую роль и ответственность в наблюдении за беременными женщинами. Так акушерка в Пыльваской больнице становится независимым специалистом, который предлагает поддержку и помощь женщинам во время беременности и после родов. Будут посещения на дому и независимая акушерка», - добавил Сеэр.

Согласно Сеэру, все сотрудники смогут продолжать работу с 1 января. «Нет планов увольнять кого-либо», - сказал он.