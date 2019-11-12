Вт, 12.11.2019
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Родильное отделение Пыльваской больницы закроется

Совет Пыльваской больницы на собрании во вторник решил, что больница не будет ходатайствовать о дополнительном финансировании для родильного отделения. Отделение закроется в конце года, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Собрание совета длилось четыре часа. Обсуждалось ходатайство о дополнительном финансировании. Это позволило бы не закрывать родительное отделение больницы в декабре этого года, как планировалось.

Заведующий связанными с ведением хозяйства вопросами Клиники ТУ и председатель совета Пыльваской больницы Марек Сеэр сказал, что совет из шести человек во время голосования разделился на трое против трех, таким образом решающим стал голос председателя совета. В совет входят три клиники и три местных представителя. «Решения о родильном отделении уже были приняты Пыльваским советом и больницей. Сегодня совет решил, что ради жизнеспособности больницы услуги по помощи при родах будут преобразованы. Это включает в себя планы по созданию первого в Южной Эстонии акушерского центра и модернизации отделения неотложной помощи», - сказал Сеэр.

Для двух последних совет решил запросить у правительства 375 000 евро.

«Создание акушерского центра будет означать обучение акушерок и их большую роль и ответственность в наблюдении за беременными женщинами. Так акушерка в Пыльваской больнице становится независимым специалистом, который предлагает поддержку и помощь женщинам во время беременности и после родов. Будут посещения на дому и независимая акушерка», - добавил Сеэр.

Согласно Сеэру, все сотрудники смогут продолжать работу с 1 января. «Нет планов увольнять кого-либо», - сказал он.

В конце сентября совет больницы решил, что необходим подробный обзор организации работы отделения, чтобы принять решение подавать ли заявку на дополнительное финансирование. По словам Сеэра, выяснилось, что ситуация была сложной.

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