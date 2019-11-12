ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро россиянке, видевшей избиение отца силовиками

В решении суда описывается история, как в 2008 году сотрудники ФСБ и ФСКН задержали полицейского из Апшеронска по делу о продаже марихуаны. Задержание и избиение подозреваемого видела его дочь, которую он перед этим забрал из школы. Девочка, сидевшая в отцовском автомобиле, начала кричать и хотела выйти из машины. Один из силовиков попытался помешать ей, удерживая дверь снаружи. Тем не менее, девочке удалось убежать домой.