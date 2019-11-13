Необдуманный маневр закончился серьезной аварией: автомобиль перевернулся на крышу, двое в больнице

Инцидент имел место у здания по адресу Тартуское шоссе, 95. Автомобиль Renault Kadjar, которым управлял 32-летний мужчина, совершил резкое перестроение в правую полосу, где столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате удара Reanault выехал с дороги и перевернулся на крышу. Грузовик в свою очередь въехал сзади в Volvo S60, которым управляла 48-летняя женщина, а также задел автомобиль BMW 120d под управлением 36-летнего мужчины.