Эстонские фигуристы удачно стартовали на домашнем турнире

Во вторник, 12 ноября, в столичном ледовом холле "Тондираба" стартовал международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy, передает Rus.Err.ee.
В соревнованиях мужчин хорошие результаты в короткой программе показали оба представителя Эстонии. Михаил Селевко занял первое место, а его брат Александр - третье.
Михаил Селевко в короткой программе получил 73,68 балла, вторым стал болгарин Ники-Лео Обрейков (65,54), а третьим - Александр Селевко (65,17).
В мужской части Tallinn Trophy выступают 14 спортсменов. Произвольную программу фигуристы покажут сегодня днем.