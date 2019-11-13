Ср, 13.11.2019
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Эстонские фигуристы удачно стартовали на домашнем турнире

Mihhail Selevko hõbemedaliga

ФОТО: Instagram / Olympiafänn

Во вторник, 12 ноября, в столичном ледовом холле "Тондираба" стартовал международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy, передает Rus.Err.ee.

В соревнованиях мужчин хорошие результаты в короткой программе показали оба представителя Эстонии. Михаил Селевко занял первое место, а его брат Александр - третье.

Михаил Селевко в короткой программе получил 73,68 балла, вторым стал болгарин Ники-Лео Обрейков (65,54), а третьим - Александр Селевко (65,17).

В мужской части Tallinn Trophy выступают 14 спортсменов. Произвольную программу фигуристы покажут сегодня днем.

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