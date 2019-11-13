Ратас потребовал от Каллас публичных извинений

«Я в качестве премьер-министра Эстонской Республики около трех лет работал на благо Эстонии, когда руководил двумя разными составами правительства. Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас обвиняет меня фактически в готовности к государственной измене. Это по-настоящему серьезная личная нападка, которая требует либо убедительных доказательств, либо публичных извинений», - написал Ратас в Facebook.

Каллас ранее сказала ERR: «Если взглянуть на все, что он совершил в качестве премьер-министра, Юри Ратас на посту премьер-министра продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он смог оставаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии».

Заявление Каллас раскритиковал и состоящий в Центристской партии министр социальных дел Танель Кийк. «Я прочитал это на портале ERR и сначала решил, что слова Каи Каллас слишком вольно истолковали. К сожалению, интервью AK не оставляет сомнений в том, что лидер Партии реформ выдвинула против Юри Ратаса абсурдное обвинение в продаже Эстонии, за которое ей следует извиниться при первой возможности», - сказал Кийк.

Председатель Партии реформ Кая Каллас, обвинив премьер-министра Юри Ратаса к готовности к госизмене, показала свое истинное лицо, считает председатель парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу.

«Я знаю Юри Ратаса много лет и могу заверить, что его умение управлять государственными делами может послужить примером для всех. Он с глубоким уважением относится ко всем, в том числе и к тем, кто сам не отличается особой вежливостью Также он всегда был отзывчивым и помогал другим в решении их проблем», - охарактеризовала Сарапуу главу правительства.