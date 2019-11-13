Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

Игроки ждут от 34-летнего португальца извинений. Спортивный директор клуба Фабио Паратичи уже связался с Жорже Мендешем, который представляет интересы Роналду. Функционер рассчитывает, что агент сможет повлиять на нападающего.

10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» за счет гола Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец отказался пожать руку тренеру туринцев Маурицио Сарри и покинул арену до окончания матча. Руководство клуба не оштрафовало форварда.

7 ноября схожая ситуация произошла во время матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Роналду был заменен в концовке матча и в ярости покинул поле. Позже Сарри объяснил поведение португальцам тем, что его беспокоила травма колена.