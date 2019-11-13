Ср, 13.11.2019
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Норвежский спортсмен получил максимальную дисквалифкацию за допинг

Маркус Брюхнисвеен

ФОТО: Stjernen Hockey koduleht

25-летний нападающий норвежской "Спарты" Маркус Брюхнисвеен получил четырехлетнюю, максимально возможную дисквалификацию, за употребление анаболических стероидов передает NRK.

Брюхнисвеен сдал положительную допинг-пробу в августе 2018 года. В ходе тестирования позитивными оказались как проба А, так и проба Б, которые показали употребление анаболических стероидов. Представители спортсмена пообещали оспорить решение Норвежского антидопингового комитета. 25-летний Брюхнисвеен провел 165 встреч в высшем норвежском хоккейном дивизионе, а также выступал за сборную страны.

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