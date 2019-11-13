Панарин продлил резултатвную серию, "Флорида" одержала сверхволевую победу

В НХЛ прошли восемь встреч регулярного первенства.
Евгений Дадонов после результативного для себя матча против "Нью-Йорка" в матче против "Бостона" "Флориде" очков не принес. Однако сама игра достойна упоминания - "Пантеры" отыгрались со счета 0:4, забросив четыре шайбы за 18 минут и переведя встречу в овертайм за две минуты до финальной сирены. В серии буллитов "Пантеры" оказались сильнее и увозят домой сверхволевую победу 5:4.
Артемий Панарин продлил результативную серию до девяти встреч, отличившись передачей в матче "Нью-Йорка" и "Питтсбурга" (3:2). У "Пингвинов" передачей отметился Евгений Малкин. "Рейнджеры" к середине матча вели 2:0, но позволил "Пингвинам" перевести встречу в овертайм, где "синие" все-таки сумели одержать викторию - победная шайба на счету финского суперталанта Каапо Какко.
Иван Барбашев набрал седьмое очко в сезоне (2+5), отличившись ассистам, но его "Сент-Луис" в овертайме проиграл 2:3 "Аризоне".
Результаты остальных встреч:
Монреаль – Коламбус – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)
Виннипег – Колорадо – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Ванкувер – Нэшвилл – 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)
Лос-Анджелес – Миннесота – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)