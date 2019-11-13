Панарин продлил резултатвную серию, "Флорида" одержала сверхволевую победу

Евгений Дадонов после результативного для себя матча против "Нью-Йорка" в матче против "Бостона" "Флориде" очков не принес. Однако сама игра достойна упоминания - "Пантеры" отыгрались со счета 0:4, забросив четыре шайбы за 18 минут и переведя встречу в овертайм за две минуты до финальной сирены. В серии буллитов "Пантеры" оказались сильнее и увозят домой сверхволевую победу 5:4.