Ср, 13.11.2019
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  • Полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров парома Tallink

Полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров парома Tallink

Tallinki laev Silja Europa

ФОТО: Liis Treimann

На судне Silja Europa судоходной компании Tallink в 20 октября утром были обнаружены мертвыми двое граждан Финляндии. Как сообщала ранее полиция, инциденты между собой не связаны.

К настоящему времени стало известно, что полиция не начинала расследования в связи со смертью двух пассажиров парома Tallink Silja Europa.

20 октября около трех часов ночи в Центр тревоги поступил вызов с стоявшего в Таллиннском порту парома Silja Europa, где пассажир-попутчик нашел в каюте труп 25-летней девушки. У погибшей не обнаружены признаки насильственной смерти. А следующий вызов поступил в Центр тревоги около пяти утра. Спутник нашел в каюте труп 21-летнего молодого человека, у которого также отсутствовали следы насильственной смерти.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила BNS, что два инцидента между собой не связаны, а также добавила, что полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров.

«Женщина скончалась из-за проблем со здоровьем. Причины смерти мужчины также установлены. В этом случае также отсутствовали признаки насильственной смерти», - сообщила она.

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