Полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров парома Tallink

К настоящему времени стало известно, что полиция не начинала расследования в связи со смертью двух пассажиров парома Tallink Silja Europa.

20 октября около трех часов ночи в Центр тревоги поступил вызов с стоявшего в Таллиннском порту парома Silja Europa, где пассажир-попутчик нашел в каюте труп 25-летней девушки. У погибшей не обнаружены признаки насильственной смерти. А следующий вызов поступил в Центр тревоги около пяти утра. Спутник нашел в каюте труп 21-летнего молодого человека, у которого также отсутствовали следы насильственной смерти.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила BNS, что два инцидента между собой не связаны, а также добавила, что полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров.