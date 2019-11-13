Сборная России отказывается играть в новой форме от adidas

По информации источника, те игроки команды, у которых нет контракта с adidas, были возмущены качеством формы и отказывались выходить на игру против сборной Бельгии в ней.

Также стало известно, что руководство РФС уже встречалось с представителями adidas и заявило о желании, чтобы компания переделала форму. Однако adidas отказывается. Через несколько дней должен пройти второй раунд переговоров.

Если adidas не пойдет РФС навстречу, то контракт с компанией, скорее всего, будет расторгнут. В этом случае РФС может заключить договор с Nike.

Информацию о том, что сборная России сыграет против Бельгии и Сан-Марино в старом комплекте формы, подтвердили в РФС.