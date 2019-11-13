Суд обязал Enefit Kaevandused выплатить уволенному со скандалом профлидеру шахтеров более 11 000 евро

Такое решение на этой неделе подтвердил Вируский уездный суд, обязавший государственную компанию выплатить Грибовскому 11 451,33 евро в виде недополученной зарплаты.

Грибовский был уволен с формулировкой "за утрату доверия" через три месяца после того, как полиция обвинила его в употреблении наркотиков во время празднования Дня шахтера 27 августа 2017 года.

Весной 2018 года Юрий Грибовский добился победы и над полицией - судебная система сочла выдвинутые правоохранительными органами обвинения в его адрес безосновательными.