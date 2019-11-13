Суд обязал Enefit Kaevandused выплатить уволенному со скандалом профлидеру шахтеров более 11 000 евро

Бывший лидер Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Юрий Грибовский в 2017 году был незаконно уволен с предприятия Enefit Kaevandused, пишет Rus.ERR.
Такое решение на этой неделе подтвердил Вируский уездный суд, обязавший государственную компанию выплатить Грибовскому 11 451,33 евро в виде недополученной зарплаты.
Грибовский был уволен с формулировкой "за утрату доверия" через три месяца после того, как полиция обвинила его в употреблении наркотиков во время празднования Дня шахтера 27 августа 2017 года.
Весной 2018 года Юрий Грибовский добился победы и над полицией - судебная система сочла выдвинутые правоохранительными органами обвинения в его адрес безосновательными.
У компании Enefit Kaevandused есть 30 дней на то, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции.