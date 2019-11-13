Ср, 13.11.2019
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  • Суд обязал Enefit Kaevandused выплатить уволенному со скандалом профлидеру шахтеров более 11 000 евро

Суд обязал Enefit Kaevandused выплатить уволенному со скандалом профлидеру шахтеров более 11 000 евро

В прошлом году награды "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа" удостоилось АО "Enefit Energiatootmine" за строительство Аувереской электростанции.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Бывший лидер Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Юрий Грибовский в 2017 году был незаконно уволен с предприятия Enefit Kaevandused, пишет Rus.ERR.

Такое решение на этой неделе подтвердил Вируский уездный суд, обязавший государственную компанию выплатить Грибовскому 11 451,33 евро в виде недополученной зарплаты. 

Грибовский был уволен с формулировкой "за утрату доверия" через три месяца после того, как полиция обвинила его в употреблении наркотиков во время празднования Дня шахтера 27 августа 2017 года. 

Весной 2018 года Юрий Грибовский добился победы и над полицией - судебная система сочла выдвинутые правоохранительными органами обвинения в его адрес безосновательными. 

У компании Enefit Kaevandused есть 30 дней на то, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции.

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