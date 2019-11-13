В Таллинне пройдет международная конференция по интеграции

Конференция соберет вместе признанных на международном уровне экспертов из США, Канады, Великобритании, Латвии, Дании, Норвегии, Германии и Эстонии, которые рассмотрят темы идентичности, образования и рынка труда в контексте многоязычия. Конференцию завершит дискуссия представителей политических партий Эстонии на тему многоязычного общества.

Программа двухдневной конференции включает дискуссионные панели и мастер-классы, в ходе которых эксперты, ученые, политики и участники конференции обсудят вопросы миграции, адаптации, интеграции, языкового обучения, многоязычного образования, утраты первого языка и другие темы.

Конференцию откроет министр образования Тынис Лукас. «Эстонцы всегда считали важным изучение иностранных языков. Знание языков помогало нам как в жизни в Эстонии, где за всю нашу историю пересекались влияния разных языков и культур, так и в работе или учебе за рубежом. Поэтому мы не боимся других языков, наше общество, наоборот, открыто. Однако государственным языком Эстонской Республики является эстонский язык, и для сохранения нашего народа, языка и культуры единственно возможным является то, что эстонский язык здесь доминирует, и на нем можно общаться по всей Эстонии. Всем живущим в Эстонии людям с другим родным языком государство создает возможности изучения эстонского языка, чтобы не возникало сегрегации, и все члены общества могли бы в равной мере проявлять свою активность», – сказал министр культуры Тынис Лукас.

Основной докладчик конференции профессор-эмерит Копенгагенской школы бизнеса Роберт Филлипсон сосредоточится в своем докладе на проблемах, связанных с распространением английского языка как универсального языка общения. По его оценке, наблюдается рост значимости английского языка по всей континентальной Европе и во многих учреждениях и видах деятельности ЕС, что способствует усилению лингвистической гегемонии английского языка и изоляции других языков, включая языки меньшинства. По его мнению, на уровне каждого государства-члена ЕС должна быть официально принята и реализована языковая политика, которая способна поддерживать активный баланс между национальными и иностранными языками на всех уровнях образования.

Руководитель отдела подбора персонала Pipedrive Мирьям Лаурисаар расскажет о проблемах и достижениях Pipedrive при поиске баланса между принятием культурного разнообразия коллектива и позиционированием Pipedrive как эстонской компании.

Директор отделения языка и лингвистики Эссекского университета Моника С. Шмид представит на конференции результаты исследования, изучавшего вопросы утраты родного языка по причине проживания или работы в иноязычной среде. Ее доклад будет сосредоточен на влиянии утраты родного языка, в числе прочего, на связи с родиной, отношения с родственниками и трудовую деятельность.

Профессор онтолингвистики Эдинбургского университета Антонелла Сораче затронет в своем докладе вопросы языкового обучения и сохранения знания разных языков. Сораче считает важным владение двумя и более языками, вне зависимости от того, какие это языки. По ее словам, исследования показывают, что двуязычие, независимо от статуса и престижа языков, а также их распространенности в мире, может дать детям и взрослым широкий спектр языковых, когнитивных и социальных преимуществ: например, улучшенные межъязыковые способности и грамотность, хорошее понимание других людей, а также гибкость мышления в сложных ситуациях.

Профессор психологии во Флоридском Атлантическом университете Эрика Хофф затронет в своем докладе тему того, что многие дети, начинающие обучение в школе, имеют опыт общения в семье на языке, отличном от языка страны, в которой они живут. Зачастую владение таких детей языком большинства отличается от языковых навыков детей из моноязычных семей, где говорят на языке большинства. Ранняя политика в сфере образования должна, по словам Хофф, принимать во внимание факторы, которые влияют на раннее развитие языковых навыков у детей из семей, относящихся к языковому меньшинству. Политика и методика школьного обучения должны быть основаны на способности учитывать особенности двуязычия, которое развивается у таких детей к началу обучения в школе. Эрика Хофф представит результаты исследования, описывающие различные способы владения двумя языками, которое дети из семей языкового меньшинства развивают к 5-летнему возрасту.

Конференцию завершит дискуссия представителей политический партий Эстонии на тему многоязычного общества. Дискуссию проведет журналист ERR Юрий Николаев.