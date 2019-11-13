В Китае двое человек заболели чумой

Заболевание выявлено в районе Чаоян на востоке центральной части Пекина у двух жителей автономного района Внутренняя Монголия. Оба инфицированных находятся в больнице района Чаоян, их лечат. Также администрация города применила необходимые методы остановки распространения заболевания.

Чумная бактерия Yersinia pestis может иметь три формы — бубонная, кожная и легочная. Последняя форма чумы самая тяжелая и без лечения приводит к летальному исходу. В мае этого года в Китае от бубонной чумы умерла пара родом из Монголии. Пара заболела после того, как съела сырую почку сурка, которую местные используют в качестве средства народной медицины.