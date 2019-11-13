Золушки и вязальщицы

Подобных странностей, которые я не сразу смогла разгадать, было довольно много. В частности, читатели говорили о том, что хочется внимать красивым словам, речам возвышенным, а не обыденным и грубым. К моему изумлению, к неприличной, нецензурной лексике были отнесены выражения совершенно нейтральные, спокойно расположившиеся в бытовом обиходе, охотно употребляемые и в разговоре с детьми. Но на примирительные рассуждения о свободе слова и отсутствии цензуры реакция порой бывала очень резкой: «Есть еще на свете интеллигенция, способная отличить красоту от грязи!»

Может быть, всё дело в том, что сама жизнь стала слишком жестока и груба, стала очень трудной, особенно в местах, откуда бежит молодежь, где нет никакой работы, где окончательно загублено сельское хозяйство, где перед людьми стоит реальная угроза голода и холода, и нет выхода, нет спасения от бедности и бед, и вот пусть хотя бы поэзия дает возможность забыться и почувствовать дуновение сказочного разрешения всех неразрешимых проблем?! А девочки с вязанием, может быть, просто знают, что никаких других нарядов, кроме тех, что они свяжут себе сами, у них никогда не будет, да и заработать они смогут после школы только вязанием – на продажу, и нужно это умение довести до автоматизма, до рефлекса, не прерываясь ни на минуту – уж во всяком случае не для слушания стихов, которыми сыт не будешь?!

И снова о золушке и библиотеках

Недавно на экраны вышел документальный фильм «Год, полный драмы» Марты Пульк. В нем снялась Алисия-Элизабет Евтюкова – девушка из крохотной Валги, из бедной семьи (предел мечтаний – работа в магазине Maxima). Съемочная группа предложила ей зарплату зрителя – в течение года Алисия-Элизабет должна была посмотреть все премьеры всех эстонских театров. Фильм прекрасно сделан.

Но и лукаво.

Задумывался он, вероятно, как история «Пигмалиона» Бурнарда Шоу, где профессор Хиггинс превращает невежественную продавщицы цветов в исполненную внутреннего и внешнего достоинства леди. А получилась история о Золушке, которая заведомо имела право на «Прекрасного Принца» и, конечно же, его получила – поступила на актерское отделение Вильяндиской академии культуры. На место Евтюковой претендовали многие; чтобы участвовать в кастинге, нужно было быть совершенно неосведомленным зрителем – никогда не посещать театр, не интересоваться искусством, но отбором кандидатов занимались сведущие, изощренные в театральном деле люди – Хенрик Кальмет, Пааво Пийк и Пауль Пийк, уверена, они сразу разглядели в девушке абсолютную естественность, радость «общения» с камерой, готовность сыграть саму себя с подкупающей откровенностью и душевной распахнутостью.