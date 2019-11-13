Фото: постройте дом посреди леса близ Отепя

На живописном юге Эстонии, в природном парке Отепя продается участок земли площадью 2,63 гектара, пишет Postimees.
Земельный участок имеет жилищное назначение и находится в деревне Неэрути, в девяти километрах от Отепя.
Часть участка покрыта смешанным лесом. Имеется и строение - маленькая, площадью всего 12 м2, лесная избушка, в которой однако есть электричество. Домик построен в 1957 году, но его возрождение к новой жизни не станет проблемой для нового хозяина с золотыми руками.
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