Ср, 13.11.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Фото: постройте дом посреди леса близ Отепя

ФОТО: City24

На живописном юге Эстонии, в природном парке Отепя продается участок земли площадью 2,63 гектара, пишет Postimees

Земельный участок имеет жилищное назначение и находится в деревне Неэрути, в девяти километрах от Отепя. 

ФОТО: City24

Часть участка покрыта смешанным лесом. Имеется и строение - маленькая, площадью всего 12 м2, лесная избушка, в которой однако есть электричество. Домик построен в 1957 году, но его возрождение к новой жизни не станет проблемой для нового хозяина с золотыми руками. 

ФОТО: City24

Подробности этого интересного предложения можно найти на портале недвижимости City24

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