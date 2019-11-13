Фото: постройте дом посреди леса близ Отепя

Часть участка покрыта смешанным лесом. Имеется и строение - маленькая, площадью всего 12 м2, лесная избушка, в которой однако есть электричество. Домик построен в 1957 году, но его возрождение к новой жизни не станет проблемой для нового хозяина с золотыми руками.