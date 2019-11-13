Lufthansa договорилась с бортпроводниками о прекращении забастовок

Профсоюз возвращается за стол переговоров и отказывается от дальнейших забастовок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителей Lufthansa и UFO. Детали соглашения будут обнародованы позднее на этой неделе.

Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены 1500 рейсов, пострадали 200 тыс. пассажиров. Участники протестов требовали от авиаперевозчика провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также об улучшении условий труда.

Профсоюз говорил о готовности провести новые забастовки, если Lufthansa не сделает шаг навстречу. О новых акциях протеста он обещал объявить 11 ноября.

Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания.