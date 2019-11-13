Проблемы с коленом заставляют Акинфеева отказаться от сборной России

В связи с тем, что нагрузка после ухода из сборной по окончании ЧМ-2018 снизилась, теперь Акинфеев меньше времени тратит на восстановление. По данным источника, именно поэтому он не уверен в том, что ему нужно возвращаться в национальную команду.