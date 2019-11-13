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Проблемы с коленом заставляют Акинфеева отказаться от сборной России

SOCHI, RUSSIA - JULY 7, 2018: Russia's goalkeeper Igor Akinfeev in the 2018 FIFA World Cup Quarterfinal match against Croatia at Fisht Stadium. Alexander Demianchuk/TASS

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказывается от возвращения в сборную России по состоянию здоровья, утверждает «Спорт день за днем».

Футболист давно испытывает проблемы с коленом, и после каждой игры оно опухает.

В связи с тем, что нагрузка после ухода из сборной по окончании ЧМ-2018 снизилась, теперь Акинфеев меньше времени тратит на восстановление. По данным источника, именно поэтому он не уверен в том, что ему нужно возвращаться в национальную команду.

Акинфеев перенес две операции по поводу разрыва крестообразных связок, а в истории сборной России вратарь является одним из лидеров по количеству проведенных матчей - 111.

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