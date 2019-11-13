Опыт работы не нужен: известная авиакомпания начинает вербовать людей из Эстонии

«Поскольку airBaltic продолжает расширять свою деятельность в Эстонии, нашей целью является предложить на местном уровне еще больше качественных услуг, и для этого мы начинаем в Эстонии поиск новых талантов. Для тех, кто готов стать частью нашей команды мы предлагаем двухмесячный процесс сертификации на работу в качестве бортперсонала, гарантируя во время обучения в Риге так же проживание и стипендию от будущего работодателя», сказала заместитель президента airBaltic в сфере управления персоналом Aлина Росчина.

Всех, кто хочет работать в авиакомпании, airBaltic приглашает на свое мероприятие, для чего просит захватить свое СV и ИД-карту. Целью мероприятия является познакомить будущих сотрудников предприятия с работой airBaltic, самолетами фирмы, современным центром бортового персонала в Риге, проинформировать о свободных рабочих местах, а также дать общее представление о карьерном росте и профессиональном развитии на будущее.

Отсутствие опыта в авиации не является в данном случае минусом, так как предприятие предлагает свою программу обучения длительностью восемь недель. Во время обучения airBaltic выплачивает будущим работникам стипендию. Новые группы начинают обучение ежемесячно. Кроме того, существует программа по обучению уже опытного персонала.

Работа бортперсоналом много дополнительных льгот, в их числе прогрессивная зарплата, гибкий рабочий график, опыт работы в международном предприятии, а также льготы работника сферы авиации которые распространяются на самого работника и членов его семьи. Более подробную информацию можно получить здесь.