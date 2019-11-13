Историк Егор Яковлев о коллеге, убившем аспирантку: это выглядело как грани таланта, а не странности

Я уже говорил в официальном комментарии "Цифровой истории" о том, что, видимо, я оказался одним из последних людей, которые разговаривали с Олегом Соколовым вечером 8 ноября: на следующее утро его обнаружили плавающим в Мойке с рюкзаком, в котором оказались отпиленные женские руки.

Егор Яковлев ФОТО: Личный архив Елены Малютиной

Так вот, накануне в 18:37 я позвонил ему, чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции. На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой: короткий комментарий гораздо удобнее отснять в университете в перерыве между лекциями. Услышав, что съемку можно провести в любом удобном для него месте, Соколов любезно предложил приехать к нему в Институт истории в среду, между часом и тремя, когда у него большой перерыв. При воспоминании об этом разговоре меня слегка потряхивает. Я стараюсь не думать, что происходило перед нашим разговором, во время него или вскоре после.

Новость об убийстве стала для меня шоком. Это просто ошеломило меня. Мы несколько часов думали, что это шутка, розыгрыш или даже какая-то провокация. Никакой агрессии в живом общении я никогда за ним не замечал! Соколов крайне увлекался наполеоновской эпохой, уверенно отстаивал свои концепции и был великолепен как оратор: он здорово перевоплощался и интонировал, изображая разных исторических героев — всё это выглядело как грани таланта, а не странности.

Соколов

Олег Соколов — основатель военно-исторической реконструкции в Советском Союзе и, соответственно, в России. В рамках реконструкции он отыгрывал роли разных французских полководцев, так как с юности бредит историей французской армии конца XVIII начала XIX веков.

Поиски на Мойке. ФОТО: ANATOLY MALTSEV/EPA

Я открываю СМИ и читаю, что у него был «комплекс Наполеона», но я с таким не сталкивался. В частной жизни он выглядел как классический учёный в костюме. Никого за пределами реконструкторской тусовки он не заставлял называть себя сиром.

Это человек очень эмоциональный и мнительный, восприимчивый к критике. Но при этом глубоко владеющий предметом. Разговаривать с ним было всегда очень интересно. Он не просто много чего знает, он еще умеет замечательно рассказывать. На нашем фестивале «Цифровая история» он читал лекцию о фильме Сергея Бондарчука «Ватерлоо», и рассказывал, в частности, о том, как фильм был дублирован на разные языки.