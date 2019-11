Историк Егор Яковлев о коллеге, убившем аспирантку: это выглядело как грани таланта, а не странности

Соколов

Кино снимала интернациональная команда, и, понятное дело, в разных странах он выходил в собственной озвучке. Главную роль - Наполеона Бонапарта - исполняет артист Род Стайгер. Он произносит в одном из эпизодов фразу «Что мы можем сделать? Мы можем сражаться!» Во французском дубляже Наполеон произносит эту фразу очень ровно. А в английской озвучке совсем не так. И вот Соколов, показывая оригинального Рода Стайгера, произносит фразу "What can we do? What can we do?" И вдруг как заорет на весь зал "We can fight!" и бьёт кулаком по трибуне! От этого весь зал содрогнулся и зааплодировал! Вышло очень артистично. Видео с этой сценой превратилось в мем. Одна зрительница написала в комментариях, что под конец лекции она была готова сама вскочить в седло и «месить гнусных англичан».