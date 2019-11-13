Видео: роскошное поместье короля Бельгии на Лазурном берегу наконец продано!

Вилла общей площадью 1672 квадратных метров расположено на участке в 14,2 га в престижном районе Французской Ривьеры на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра, округ Ницца. Одним из первых владельцев поместье был король Бельгии Леопольд II (1835–1909). В 1924 году виллу продали известному производителю спиртных напитков Александру Марнье-Лапостолю. Его семья в течение 80 лет выращивала здесь экзотические растения и создала ботанический сад площадью 14 га.

В 2016 году виллу приобрела компания Societe des Produits Marnier Lapostolle, входящая в концерн Campari Group. Она же позже и выставила Les Cedres на продажу, объяснили риелторы. Покупателя поместья в Savills не называют.

Помимо ботанического сада, на территории поместья имеются большой бассейн, конюшня и пруд. Внутри четырехэтажного особняка 14 спален, роскошные исторические интерьеры, мраморные камины, стены украшают картины XIX века, на потолках — хрустальные люстры, а библиотека насчитывает около трех тысяч книг. С террасы на крыше особняка открывается вид на море с одной стороны и Альпы — с другой.