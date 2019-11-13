Huawei впервые обошла Apple на рынке планшетов

Huawei является одним из немногих производителей, которые по-прежнему активно работают в сфере планшетов. В этом году компания выпустила серию MediaPad M6, в которой представлены три модели, сообщает Ixbt.com.

Свежие отчет исследовательской компании IDC показал, что китайский технологический гигант сейчас занимает первое место на китайском рынке планшетов, который является крупнейшим в мире.

По итогам третьего квартала компания Huawei отгрузила 2,12 миллиона планшетов, что на 24,4% больше, чем в предыдущем году. Исходя из этого, доля Huawei на рынке выросла до 37,4%, что позволило компании впервые возглавить список.

IDC заявляет, что китайский рынок планшетов действительно растет в течение последних шести кварталов, хотя темпы роста нельзя назвать стремительными (всего 1,4%). Суммарно в третьем квартале 2019 года было отгружено 5,67 миллиона планшетов.

Apple занимает второе место с долей с 33,8%, компания отгрузила в прошлом квартале 1,92 миллиона планшетов iPad. Третье место досталось Xiaomi с результатом 340 000 единиц и долей 5,9%. Lenovo занимает четвертое место с рыночной долей 4% и поставками 230 000 единиц. И Xiaomi, и Lenovo зафиксировали снижение роста на 47,4% и 15,9 соответственно по сравнению с тем же кварталом прошлого года.