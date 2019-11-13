Галерея: продается мыза с длинной и славной историей

История мызы Рава начинается в XVII веке. Первыми собственниками мызы вплоть до 1797 года было семейство баронов Гельфрейхов. Граф Георг Фридрих фон Штакельберг купил ее у барона за 45 000 серебряных рублей. Теперешнее здание построено во второй половине XIX веке. Последней собственницей мызы была Марие фон Штакельберг. В 1919 году мызу национализировали.

В мызе в разные времена находились: народный дом, школа и лесничество. Продавец владеет недвижимостью 17 лет. За это время он потихоньку приводил в порядок дом и парк. Мызник постоянно находится в здании, а летом даже предлагает там переночевать.

Главное здание и большинство надворных построек сложены из природного камня. При реновации были сохранены старые полы из широких досок, оригинальные окна и двери там, где это было возможно.

На первом этаже - одиннадцать комнат, из них шесть спален. Четыре комнаты реновированы, среди них - просторный зал и столовая. В доме останется своеобразная мебель, которой обставлены отреставрированные комнаты. На второй этаж ведет подлинная лестница. Ремонта на втором этаже нет, но ничего не мешает его сделать, так как мыза не является памятником архитектуры.

Площадь дома - 429,9 квадратных метров. Мызный комплекс находится в 55 километрах от Раквере и в часе езды на автомобиле от Таллинна