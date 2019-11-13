Ср, 13.11.2019
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  • Опасная находка на стройке в Куусалу: таким количеством взрывчатки можно было снести весь поселок

Опасная находка на стройке в Куусалу: таким количеством взрывчатки можно было снести весь поселок

Находка в Куусалу

ФОТО: Päästeamet

Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Куусалу при утеплении фундамента строящегося дома было найдено 19 мин.

Сообщение о находке было получено 12 ноября в 12:37 на стройке дома на улице Кесквяльяку в Куусалу. Позвонили сами строители, но только когда уже были обнаружены мины, а до этого были найдены в земле блоки со взрывчатым веществом.

Находка в Куусалу

ФОТО: Päästeamet

Прибывшие на место саперы обнаружили 19 российских 50-мм мин, а также 58 кг взрывчатого вещества из Германии и 20 патронов.

Находка в Куусалу

ФОТО: Pääateamet

Спасательный департамент напоминает, что при обнаружении любых подозрительных находок следует сразу же обращаться в Центр тревоги по номеру 112. Не нужно трогать взрывчатые устройства и перемещать их, при этом необходимо изолировать людей.

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