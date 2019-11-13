Ср, 13.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Глава белорусского МИД: Минск не хочет повторять ошибок Киева в стремлении сблизиться с ЕС

Глава белорусского МИД: Минск не хочет повторять ошибок Киева в стремлении сблизиться с ЕС

Флаг Евросоюза.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что его страна не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с ЕС, и настроена на развитие отношений во всех направлениях.

"Ситуация на Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе, но мы не хотим действовать по их логике", - сказал Макей в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Текст интервью опубликован на сайте МИД Белоруссии.

По словам министра, Белоруссия хочет выстраивать равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России.

"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - подчеркнул глава МИД.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ