Глава белорусского МИД: Минск не хочет повторять ошибок Киева в стремлении сблизиться с ЕС

"Ситуация на Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе, но мы не хотим действовать по их логике", - сказал Макей в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Текст интервью опубликован на сайте МИД Белоруссии.