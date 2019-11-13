Тайна министра Ярвика: участники связанного с PRIA скандала – его друзья детства

Обстоятельства показывают, что в конфликте интересов может быть замешан не только советник Ярвика, но и он сам, пишет Postimees.
Приведших на порог правительственного кризиса участников скандала – министра сельской жизни Марта Ярвика, его бывшего советника Урмаса Арумяэ и спорящего с PRIA хозяина хутора Рейна Соосаара – объединяют тщательно сокрытые обстоятельства: они знают друг друга практически всю жизнь. Они были одноклассниками в начальной школе и знакомыми в юности. Более того, попросивший Ярвика об особенной услуге Соосаар заодно является свойственником министра.
Министра сельской жизни втянула в скандал одна не поставленная подпись. По совету своего теперь уже бывшего советника Урмаса Арумяэ Ярвик не подписал доверенность, с которой PRIA могла бы через суд потребовать вернуть крупную дотационную сумму у семейного предприятия Соосаара. Касающаяся выдачи доверенности переписка постепенно внезапно доступной общественности и возникла сложная юридическая словесная война.
В субботу канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти опубликовал переписку Ярвика с консультировавшим его Арумяэ, и в ней можно было найти одну значительную деталь, которая вызвала вопрос: может ли между министром Ярвиком, Арумяэ и защищаемым им Соосаарам быть более тесная связь, чем тот факт, что они родом из одного уезда?
В опубликованных Леметти письмах все могли прочесть, как принятый Ярвиком на работу в качестве правового советника Арумяэ подбрасывает министру идею о том, что у PRIA без разрешения министра нет права судиться с лицом, злоупотребившим европейскими дотациями.
Удивительная ссылка
И хотя в тот момент речь шла о другом уголовном деле, среди прочей письменной болтовни Арумяэ в числе прочего сослался на то, что «в действительно это было проблемой и в уголовном деле Соосааров». Ссылка является удивительной, учитывая то, что следствие на тот момент находилось на стадии подозрений, и его вел находящийся в подчинении у министерства PRIA, в котором одновременно ведутся сотни таких расследований.
Но Ярвик понял мысль Арумяэ с полуслова. Через несколько недель при запутанных обстоятельствах PRIA остался без особой доверенности для востребования европейских денег. Адвокаты тут же применили в суде защитную тактику, указав, что у PRIA нет разрешения от Ярвика и все подозрение нужно снять.
Как выясняется, мотивы сговора могут уходить во времена много десятилетней давности. Многие, общавшиеся с Postimees местные жители подтвердили, что эти три человека знают друг очень давно.
А именно, министр Март Ярвик, хуторянин Рейн Соосаар и бывший советник министра Урмас Арумяэ родились с разницей меньше чем год в расположенной под Вяндра деревне Выйдула, или были тесно с ней связаны. Ярвик и Соосаар учились вместе в шестилетней начальной школе в Выйдула, которую закрыли уже в 1971 году, а потому о ее выпускниках сегодня нет ни одной официальной информации.
В выйдуласкую школу Ярвик ходил с расположенного в трех километрах от учебного заведения домашнего хутора, такой же путь проделывал и Соосаар. И хотя говорится, что Арумяэ родом из Пярнумаа, мало кому известно, что в действительности все лета он проводил в Выйдула, отсюда происходит и его дружба с Ярвиком. А то время Арумяэ жил в квартире, расположенной в нынешнем народном доме Выйдула, рядом с учившимся в той же школе бывшим министром Тармо Лоодусом.
Позже их школьные пути разошлись, но дружеские отношения сохранились. Рейн Соосаар чуть в стороне от деревни купил хутор и вместе с сыновьями построил сельскохозяйственные предприятия, которые сейчас работают примерно в десяти километрах от Выйдула. Ярвик сейчас является хозяином хутора Расси, то есть остался жить в том же месте под Выйдула, откуда начался его школьный путь.
«Конечно, мы друзья детства»
Попавшая в эпицентр конфликта интересов троица немногословна в разговоре о своем детстве. «Конечно, мы друзья детства», - подтвердил Арумяэ знакомство с Соосааром, но он утверждает, что познакомился с Ярвиком только став взрослым. Его рассказ не сходится с тем обстоятельством, что прежде в СМИ Ярвик, вспоминая о выйдулаской школе, упоминал и Арумяэ.
Соосаар упоминает, что учился вместе с Ярвиком: «Там, да, но там было так… мы никогда не были с ним в одном классе». Говорить подробно на эту тему он не хочет. Также он признает, что сталкивался с Ярвиком на мероприятиях деревенской общины Выйдула, хотя, по его словам, в последний раз это было как минимум два года назад, и больше у него с нынешним министром сельской жизни соприкосновений не было. Ярвик входил в состав правления той же деревенской общины, и Postimees говорили, что как Ярвик, так и Соосаар являлись частыми гостями мероприятий этой самой общины.
И ладно бы с этими отношениями, в плохом свете не выдача PRIA доверенности Ярвика показывают и близкие родственные отношения с Соосааром. А именно, глава семейства Соосааров и основатель сельскохозяйственной династии Рейн Соосаар в действительности является свойственником Марта Ярвика. Из семейных материалов и генеалогического древа выясняется, что Соосаар является приемным сыном спутника жизни сестры Ярвика.
Все это может помочь понять, почему в переписке друг с другом Арумяэ и Ярвик с пониманием говорят об «уголовном деле Соосааров». Также описанное выше вызывает вопрос, могли ли эти связи повлиять на решение министра сельской жизни не подписывать доверенность для PRIA? Вчера вечером Postimees не смог получить комментарий Марту Ярвика по этому вопросу.
Если бы у советника Ярвика и защитника Соосааров Урмаса Арумяэ получилось успешно довести до конца свою адвокатскую работу, это означало бы, что фирмы Соосааром избежали бы необходимости возвращать европейскую дотацию на сумму в 1,1 миллиона евро.
Дебри интересов и подтасовок Ярвика, Арумяэ и Соосааров
Находящиеся в эпицентре конфликта интересов Урмас Арумяэ и Март Ярвик неоднократно мухлевали или отказывались от своих слов в споре о мошенничествах на льготах Соосааров.
Советник министра сельской жизни Урмас Арумяэ защищал восемь предприятий семьи Соосааров от PRIA еще до того, как он стал советником министра сельской жизни Марта Ярвика. И хотя сначала свежеиспеченный советник сообщил, что во избежание возникновения конфликта интересов он прекращает защищать Соосааров, Арумяэ отказался от своих слов уже через месяц. Он продолжил работать защитником Соосааров. В то же время, он посоветовал министру вообще не пописывать доверенность PRIA для похода в суд, и убедил Ярвика, что до сих пор PRIA судился противозаконно. Ярвик не дал PRIA общей доверенности, и не выдал особой доверенности, чтобы PRIA мог обратиться в суд против Соосааров. Позже Ярвик соврал, что Арумяэ не советовал ему не подписывать доверенность. Также он соврал, что не знал о конфликте интересов Арумяэ. Когда этот обман вскрылся, Ярвик попытался утверждать, что у него не было причин сомневаться в том, что Арумяэ заслуживает доверия. О споре Соосааров Ярвик утверждал, что PRIA хотел доверенность задним числом, то есть общую доверенность, поэтому он не смог дать ему такое право. И хотя PRIA хотел и общую доверенность, для защиты интересов государства министр мог бы выдать PRIA особую, ограниченную по времени доверенность для спора с Соосааром, чего он не сделал. По-прежнему неясно, почему министр сельской жизни борется против того, чтобы подчиняющееся ему учреждение PRIA могло защищать государство от того, что получившие от государства дотации предприятия злоупотребляют деньгами налогоплательщика.
Февраль
5 февраля
Урмас Арумяэ берется представлять восемь предприятий семьи Соосааров, которыму из-за подозрений в мошенничестве на льготах PRIA выдвинуло требование о возмещение ущерба.
Апрель
23 апреля
Арумяэ как защитник Соосаара письменным путем пытается силой убедить PRIA пойти на соглашение, снижающее объемы требования, и обвиняет PRIA проявлении «позиции силы и ультиматумов».
Май
3 мая
Арумяэ начал работать советником министра. Через пару недель он отправляет в PRIA письмо, мол, поскольку теперь он является не входящим в состав Министерства сельской жизни советником, он отказывается от представления интересов семьи Соосааров в споре с PRIA, чтобы исключить возникновения конфликта интересов.
Июнь
17 июня
Несмотря на прежнее обещание отойти от спора, Арумяэ вновь выступает, как защитник Соосааров. Он пишет в PRIA о желании встретиться, чтобы достичь договоренности в плане уменьшения выдвинутого против Соосааров финансового требования.
Июль
11 июля
Арумяэ отправляет в PRIA предложение принять «отличающееся от обычной практики решение», чтобы сократить выдвинутое против Соосааров требование о возмещении ущерба.
Август
21 августа
Арумяэ пишет министру и советнику Майдо Пайо, что до сих пор, обращаясь в суд, PRIA нарушал законы, и каждый раз нуждался в доверенности министра. И хотя это конкретное письмо касается другой доверенности, выданной PRIA, в начале письма Арумяэ ссылается на то, что «в действительности это является проблемой и в уголовном деле Соосааров». В том же письме Арумяэ советует Ярвику не давать PRIA общей доверенности, которая позволила бы ему представлять в суде государство. В то же время Арумяэ советует министру выдать специальную доверенность по другому спору, который случая Соосааров не касается.
22 августа
Ярвик дает PRIA первую специальную доверенность. Общей доверенности PRIA не получает.
29 августа
PRIA просит доверенность на представление государства в споре с Соосаарами, крайним сроком ее получения является 2 сентября.
Сентябрь
3 сентября
Через сутки после наступления крайнего срока юридический отдел министерства сообщает PRIA о том, что министр не даст ему специальную доверенность для спора с Соосаарами.
4 сентября
Представитель предпринимателей отправляет прокуратуре письмо, в котором просит не рассматривать заявления PRIA о требовании возместить ущерб, поскольку PRIA не получило доверенность от министерства.
6 сентября
Ярвик спрашивает в Министерстве юстиции, может ли PRIA вообще обращаться в суд без доверенности министра, поскольку таким образом PRIA представляет государство в суде уже с 2017 года.
10 сентября
Генеральный директор PRIA извещает канцлера министерства Иллара Леммети о возможном конфликте интересов в отношении Урмаса Арумяэ.
11 сентября
Иллар Леметти сообщает о конфликте интересов Марту Ярвику. Министр игнорирует предупреждение и Арумяэ остается на должности.
Ноябрь
6 ноября
Прокуратура возбуждает в отношении Урмаса Арумяэ уголовное дело для расследования возможного конфликта интересов. Разгорается медиа-скандал.
8 ноября
Март Ярвик говорит журналистам, что ничего не знал о конфликте интересов Арумяэ. Когда журналист напоминает министру, что ему сообщили о конфликте интересов еще в сентябре, Ярвик отвечает, что у него не было оснований сомневаться в том, что Арумяэ заслуживает доверия. Армяэ сообщает, что в интересах сохранения трудового мира он уходит с должности советника.
9 ноября
Ярвик пишет в СМИ, что обвинения в конфликте интересов необоснованны. По словам Ярвика, он подписал первую специальную доверенность, поскольку у того не было влияния задним числом. У второй доверенности, то есть общей доверенности могло бы быть влияние задним числом, а потому он ее не подписал. Министр не указал, что в споре, касавшемся Соосаара, PRIA также хотел специальную доверенность, ограниченную по времени.
В тот же вечер канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти опубликовал переписку между советником и Ярвиком, из которой выяснилось, что Арумяэ советовал министру не подписывать доверенности.