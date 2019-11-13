Тайна министра Ярвика: участники связанного с PRIA скандала – его друзья детства

Февраль

5 февраля

Урмас Арумяэ берется представлять восемь предприятий семьи Соосааров, которыму из-за подозрений в мошенничестве на льготах PRIA выдвинуло требование о возмещение ущерба.

Апрель

23 апреля

Арумяэ как защитник Соосаара письменным путем пытается силой убедить PRIA пойти на соглашение, снижающее объемы требования, и обвиняет PRIA проявлении «позиции силы и ультиматумов».

Май

3 мая

Арумяэ начал работать советником министра. Через пару недель он отправляет в PRIA письмо, мол, поскольку теперь он является не входящим в состав Министерства сельской жизни советником, он отказывается от представления интересов семьи Соосааров в споре с PRIA, чтобы исключить возникновения конфликта интересов.

Июнь

17 июня

Несмотря на прежнее обещание отойти от спора, Арумяэ вновь выступает, как защитник Соосааров. Он пишет в PRIA о желании встретиться, чтобы достичь договоренности в плане уменьшения выдвинутого против Соосааров финансового требования.

Июль

11 июля

Арумяэ отправляет в PRIA предложение принять «отличающееся от обычной практики решение», чтобы сократить выдвинутое против Соосааров требование о возмещении ущерба.

Август

21 августа

Арумяэ пишет министру и советнику Майдо Пайо, что до сих пор, обращаясь в суд, PRIA нарушал законы, и каждый раз нуждался в доверенности министра. И хотя это конкретное письмо касается другой доверенности, выданной PRIA, в начале письма Арумяэ ссылается на то, что «в действительности это является проблемой и в уголовном деле Соосааров». В том же письме Арумяэ советует Ярвику не давать PRIA общей доверенности, которая позволила бы ему представлять в суде государство. В то же время Арумяэ советует министру выдать специальную доверенность по другому спору, который случая Соосааров не касается.

22 августа

Ярвик дает PRIA первую специальную доверенность. Общей доверенности PRIA не получает.

29 августа

PRIA просит доверенность на представление государства в споре с Соосаарами, крайним сроком ее получения является 2 сентября.

Сентябрь

3 сентября

Через сутки после наступления крайнего срока юридический отдел министерства сообщает PRIA о том, что министр не даст ему специальную доверенность для спора с Соосаарами.

4 сентября

Представитель предпринимателей отправляет прокуратуре письмо, в котором просит не рассматривать заявления PRIA о требовании возместить ущерб, поскольку PRIA не получило доверенность от министерства.

6 сентября

Ярвик спрашивает в Министерстве юстиции, может ли PRIA вообще обращаться в суд без доверенности министра, поскольку таким образом PRIA представляет государство в суде уже с 2017 года.

10 сентября

Генеральный директор PRIA извещает канцлера министерства Иллара Леммети о возможном конфликте интересов в отношении Урмаса Арумяэ.

11 сентября

Иллар Леметти сообщает о конфликте интересов Марту Ярвику. Министр игнорирует предупреждение и Арумяэ остается на должности.

Ноябрь

6 ноября

Прокуратура возбуждает в отношении Урмаса Арумяэ уголовное дело для расследования возможного конфликта интересов. Разгорается медиа-скандал.

8 ноября

Март Ярвик говорит журналистам, что ничего не знал о конфликте интересов Арумяэ. Когда журналист напоминает министру, что ему сообщили о конфликте интересов еще в сентябре, Ярвик отвечает, что у него не было оснований сомневаться в том, что Арумяэ заслуживает доверия. Армяэ сообщает, что в интересах сохранения трудового мира он уходит с должности советника.

9 ноября

Ярвик пишет в СМИ, что обвинения в конфликте интересов необоснованны. По словам Ярвика, он подписал первую специальную доверенность, поскольку у того не было влияния задним числом. У второй доверенности, то есть общей доверенности могло бы быть влияние задним числом, а потому он ее не подписал. Министр не указал, что в споре, касавшемся Соосаара, PRIA также хотел специальную доверенность, ограниченную по времени.

В тот же вечер канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти опубликовал переписку между советником и Ярвиком, из которой выяснилось, что Арумяэ советовал министру не подписывать доверенности.