Вам больше не нужно зеркало над раковиной

Далеко не всегда вид в зеркале вдохновляет. Иногда вместо неземной красоты нас встречают отеки, мешки под глазами, всклокоченное и помятое после вечеринки лицо. Так почему бы не портить себе настроение, а посмотреться в зеркало, когда вы окончательно проснулись, умылись и пришли в себя. Нет зеркала над раковиной — нет испорченного настроения!

Зубам это тоже пойдет на пользу. Шведские стоматологи советуют пациентам гулять по квартире во время чистки зубов. Очень уж велик соблазн прекратить чистку через 30 секунд, если смотритесь в зеркало.

Поверьте, шведам тоже не нравится стоять три минуты над раковиной. Именно потому они… гуляют по дому, чистят зубы и параллельно делают мелкие утренние домашние дела. Интересно, что чистоту зубов те же стоматологи советуют проверять по собственным ощущениям: никакое зеркало для этого не нужно.

Идея и для тех, кто пользуется электрической зубной щеткой: вам даже рукой особо двигать не нужно. Просто стойте и читайте. Посвятите три минуты бумажной книге! Вы удивитесь, когда начнете читать по книге в месяц, просто отказавшись от зеркала в ванной.

Двойная раковина — еще один аргумент против зеркала в ванной. Можно умываться и болтать.