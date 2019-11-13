Марафон и полумарафон в Таллинне теперь будут проходить в разные дни

"Поскольку бронзовый статус мы получили как для марафона, так и для полумарафона, то обеим дистанциям мы должны уделять больше внимания. Одним из важных моментов является то, что марафон и полумарафон нельзя проводить в один и тот же день и в одно и то же время. Трассы совпадают, поэтому бегуны не могут все время бежать в своем темпе, а также организаторам необходимо уделять гораздо больше внимания качеству обслуживания", - объяснил главный организатор Таллиннского марафона Мати Лиллиалик.