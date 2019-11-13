Ср, 13.11.2019
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Марафон и полумарафон в Таллинне теперь будут проходить в разные дни

Tallinna Maraton 2019.

ФОТО: Tairo Lutter

Забеги на основную и полумарафонские дистанции в рамках ежегодного Таллиннского марафона теперь будут проходить в разные дни.

Это предусматривает бронзовый статус, который Таллиннский марафон недавно получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщил Rus.Err.ee.

"Поскольку бронзовый статус мы получили как для марафона, так и для полумарафона, то обеим дистанциям мы должны уделять больше внимания. Одним из важных моментов является то, что марафон и полумарафон нельзя проводить в один и тот же день и в одно и то же время. Трассы совпадают, поэтому бегуны не могут все время бежать в своем темпе, а  также организаторам необходимо уделять гораздо больше внимания качеству обслуживания", - объяснил главный организатор Таллиннского марафона Мати Лиллиалик.

В 2020 году полумарафон пройдет в субботу, а полный марафон состоится в воскресенье.

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