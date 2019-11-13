Хмурая осень эстонского бизнеса: за короткий срок вылетели в трубу шесть компаний по производству деревянных домов

Крупный производитель: уход слабых игроков и охотников за удачей - это хорошо

Тоомас Калев

Тоомас Калев ФОТО: Лийз Треманн

Руководитель и владелец крупнейшего в Эстонии производителя деревянных домов Harmet

«Строительство деревянных домов долгое время было магнитом, который притягивал многих. Примерно такая же ситуация была в 2005 году, когда все cтали усердно заниматься развитием недвижимости.

Сейчас на рынке царит очевидный избыток. Вновь прибывшие начали снижать цены, предлагая в среднем дома на 10-15% дешевле. Они получили предоплату на годы вперед и благодаря этому тянули резину. Но сейчас эта резина начинает рваться. Несколько банкротств доказывают это. Я верю, что будут и другие.

По своему опыту могу сказать, что бизнес деревянных домов сложен. За выход на новые рынки приходится платить. Эти суммы большие, поэтому у компании должен быть буфер. Если вы и так уже ходите по тонкому льду, малейшая ошибка - и вам конец.

Нужно признать, что последние полтора года ни для кого не были легкими. Шведская крона все же не очень выгодна. Мы то сами выживем, но этот год не будет слишком радостным. Но мы не сильно грустим, мы надеемся, что в ближайшие несколько лет станет лучше.

С другой стороны, исчезновение более слабых и охотников за удачей идет только на пользу, так как очищает рынок. Теперь скандинавский клиент видит, что без реальных денег они здесь дома не получат . Положительно и то, что благодаря банкротствам освободятся рабочие руки. Мы в последнее время заполучили довольно много новых хороших работников».